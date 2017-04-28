Yıldırım'dan Girişimcilere Destek

Yıldırım Belediyesi'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile birlikte gerçekleştirdiği uygulamalı girişimcilik eğitimleri sürüyor.



Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. dönem eğitimleriyle birlikte şimdiye kadar toplam 90 kişiye iş kurma ve yürütme konularında kurs verildi. Girişimcilere verilen eğitimin önemine değinen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizde kendi iş fikirlerini hayata geçirecek vatandaşlarımızın üretime dahil olmasıyla birlikte bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir kalkınmanın oluşacağına inancımız tam. KOSGEB ile birlikte verdiğimiz eğitimler girişimcilerimize başarının yolunu gösterecek. Eğitimlerimizin şu an 3. dönemindeyiz. 32 saat süren 5 günlük eğitimlerimizle ilk dönemde kadınlarımıza verdiğimiz eğitimlerle üretime dahil olmalarına yardımcı olduk. 2. ve 3. dönemde karma olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle hemşehrilerimize müteşebbislik ruhu aşılıyoruz. Üretime ve istihdama dahil olacak yeni işletmelerimizle ekonomisi güçlü, refah seviyesi yükselmiş bir şehir konumuna geleceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA