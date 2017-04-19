Başbakan'dan 'Kabine Değişikliği' Sorusuna Ucu Açık Cevap

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin YSK'ya 'Kabine revizyonu iddiaları' ile ilgili açıklamada bulunurken AK Parti'nin olağanüstü kongreye gitmeyeceğinin mesajını verdi. Başbakan Yıldırım, "AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor' diye bize bir de not düşüyor. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde gerek teşkilatlarımızda gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımlar atacağız." açıklamasında bulundu.

CHP'NİN YSK'YA İPTAL BAŞVURUSU

Son ve kesin kararı YSK verecektir. Halkın kararı nettir, sonuç 'evet'tir. Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulunun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur. Bizim işimiz değildir, biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Yüzde 51.1 'Evet', yüzde 48.9 da 'Hayır' oyları ile bitmiştir. Anayasa değişikliğine yönelik sonuç 'Evet' olarak tecelli etmiştir. Halkın kararı nettir. 'Evet' de veren 'Hayır' da veren vatandaşlarımızın kararı başımızın tacıdır. Siyasi partiler kampanya boyunca vatandaşa bu değişikliğin lehine aleyhine gerekçeleri alabildiğinde anlatmışlardır. Vatandaş sonuçta kararını vermiştir. Bu itirazlar YSK'nın değerlendirmesi sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

İnsanları sokağa davet etmek yanlıştır. Ana muhalefet partisi başkanının daha makul davranmasını bekliyoruz. Sonuçları tanımayacağız beyanı ise talihsiz. Halkın tanıdığı sonuçları o da tanımak zorunda.

ERDOĞAN'A PARTİ ÜYELİĞİ DAVETİ​

Önümüze bakmamız lazım. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Anayasa değişikliği ile ortaya çıkan yasaların değiştirilmesi, uyum yasaları birçok yapılacak işler var. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor bu konuda da bütün siyasi partilerin memleket meselelerinde birlikte hareket etmesi sorunlarımızı medeni bir şekilde görüşmemiz gerekiyor.

Anayasa değişikliğinin 3 maddesi hemen yürürlüğe giriyor, diğer tüm maddeler de 2019'daki seçimlerle uygulamaya girilecek. YSK tarafından resmen ilan edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın partisi ile ilişiği tekrar resmen kurulabilecek.

AK PARTİ KONGRESİ İÇİN TARİH VERDİ

AK Parti zaten bir kongre sürecine girmiş durumunda. İlçelerimizden, illerden başlayarak bu yıl içerisinde, bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz. Bir kan tazelemesi, heyecan tazelemesi yapacağız. 2018'de de inşallah olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da 2019 Mart yerel seçimleri, 3 Kasım 2019 birleştirilmiş Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.

KABİNE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

"(Kabine revizyonu iddiaları) Bu seçim sadece anayasa ve hükümet değişikliği konusunda bir sonuç ortaya koymamıştır. Aynı zamanda bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır, biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu şu hususlarda da daha dikkatli olmanız gerekiyor' diye bize bir de not düşüyor. Bu yüzden de gerek yerel yönetimlerde gerek teşkilatlarımızda gerek hükümet faaliyetlerinde daha vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımlar atacağız."

CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU

CHP, 16 Nisan'da yapılan anayasa referandumunun iptal edilmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'li milletvekilleriyle halk oylamasının iptali istemli dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) vermişti.