Yıldırım'dan CHP Açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan resepsiyonunda, "uyum yasaları için uzlaşma ararız, olmazsa yolumuza bakarız" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan resepsiyonunda, "uyum yasaları için uzlaşma ararız, olmazsa yolumuza bakarız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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