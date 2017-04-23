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Yıldırım'dan CHP Açıklaması
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Yıldırım'dan CHP Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan resepsiyonunda, "uyum yasaları için uzlaşma ararız, olmazsa yolumuza bakarız" dedi.

Yıldırım'dan CHP Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan resepsiyonunda, "uyum yasaları için uzlaşma ararız, olmazsa yolumuza bakarız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Binali Yıldırım, Resepsiyon, 23 Nisan, Açıklama