Yıldırım'dan Borisov'a Tebrik Telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan GERB Partisi lideri Boyko Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti.



Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Borisov ile telefonla görüştü.



Görüşmede, Başbakan Yıldırım, 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan GERB Partisi lideri Borisov'u kutladı.



Komşu ve müttefik Bulgaristan'ın istikrarına, Bulgaristan ile iyi ilişkiler kurmaya ve yakın diyaloğu sürdürmeye önem verdiklerini belirten Yıldırım, kurulacak yeni hükümetin Bulgaristan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.



GERB Partisi lideri Borisov da Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, Türkiye ile iyi ilişkilere verdiği önemi dile getirdi.



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının, Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, iyi dileklerinin ve selamlarının iletilmesini rica etti.