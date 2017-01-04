Yıldırım'da Su Kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.



BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, alt yapı çalışmaları sebebiyle Şirinevler, Değirmenönü, Arabayatağı, Samanlı ve Millet mahalleleri ile civarında 5 Ocak Perşembe günü ile 4 Şubat Cumartesi tarihleri ve 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA