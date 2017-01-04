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Yıldırım'da Su Kesintisi

Yıldırım'da Su Kesintisi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Yıldırım'da Su Kesintisi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, alt yapı çalışmaları sebebiyle Şirinevler, Değirmenönü, Arabayatağı, Samanlı ve Millet mahalleleri ile civarında 5 Ocak Perşembe günü ile 4 Şubat Cumartesi tarihleri ve 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

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Şirinevler, Buski, Bursa
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