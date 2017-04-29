Yıldırım'da Satranç Şöleni

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Satranç Turnuvası başladı.



Yıldırım Belediye Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen satranç turnuvasında 3 kategoride mücadele eden 315 kişi birincilik mücadelesi veriyor. Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde başlayan organizasyonda A, B ve C kategorilerinde yurt içinde başarılı olmuş satranççılar yarışıyor. 7'den 70'e satranç sporuna gönül verenlerin katıldığı mücadeleler 30 Nisan tarihinde tamamlanacak. Yıldırım Belediyespor'un da 30 sporcuyla katıldığı bu büyük organizasyonda 39 şehirden ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden satranççılar şampiyonluk kupası için mücadele ediyor. - BURSA