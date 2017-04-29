Yıldırım'da Resul Dindar Coşkusu

Karadeniz müziğinin yıldızı Resul Dindar, açık hava konseriyle Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı.



Yıldırım Belediyesi, Karadeniz müziğine son yıllarda damga vuran ses sanatçısı Resul Dindar'ı ilçe sakinleri ile buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde verdiği açık hava konserinde yaklaşık 5 bin kişiyle buluşan sanatçı, seslendirdiği şarkılar ve sahne şovuyla geceye damga vurdu. Konserde Divane, Sevduğum, Manamo, Momi, Gezme Sevduğum, Dalgalan Karadeniz gibi albümlerinde yer alan şarkıların yanı sıra Anadolu türkülerine de yer veren sanatçı sergilediği şovlarla seyircileri coşturdu.



Yıldırımlılarla buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Resul Dindar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti. - BURSA