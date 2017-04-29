Yıldırım'da Resul Dindar Coşkusu

Yıldırım Belediyesi, Karadeniz müziğine son yıllarda damga vuran ses sanatçısı Resul Dindar'ı ilçe sakinleri ile buluşturdu.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde verdiği açık hava konserinde yaklaşık 5 bin kişiyle buluşan ünlü sanatçı seslendirdiği şarkılar ve sahne şovuyla geceye damga vurdu. Konserde Divane, Sevduğum, Manamo, Momi, Gezme Sevduğum, Dalgalan Karadeniz gibi albümlerinde yer alan şarkıların yanı sıra Anadolu türkülerine de yer veren sanatçı sergilediği şovlarla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Barış Manço Kültür Merkezi'ni dolduran seyircilerin büyük beğenisini kazanan konser sonrasında Yıldırımlılarla buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Resul Dindar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkürlerini iletti.