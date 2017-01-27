Yıldırım'da Kıraathane Kültürü

Kahvehaneden Kıraathaneye Kültürel Dönüşüm Projesi kapsamında Yıldırımlılarla buluşan ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 'Misak-ı Milli ve 15 Temmuz' konulu programda ilçe sakinleriyle Piremir Mahallesi Çamlık Kıraathanesi'nde bir araya geldi.

Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi siyasal yaşamdaki gizli kalmış yönleri aktaran Ahmet Şimşirgil 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi hakkında da önemli bilgiler verdi. Eğitimin sadece üniversitelere ve öğretmenlere bırakılacak bir iş olmadığını belirten Şimşirgil, "Eğitim topyekûndur, eğitim ailede başlar okulla, çevreyle devam eder. Herkes buna mutlaka katkı yapmalıdır. Aksi takdirde kaybederiz. Bazen okullarda gencimizin, gençliğimizin bittiğini de görebiliriz. FETÖ olayı bunun bir parçası değil mi? Abdülhamid Han öncesi bunun bir parçası değil mi? Gençlerimizi okullarda bitirmediler mi?" şeklinde konuştu. Aşık Turabi ile Ebubekir Zamani'nin söylediği türküler ve gerçekleştirdikleri atışma etkinliğe renk kattığı programın sonunda Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmanlı döneminde yaşatılan kıraathane kültürünün Yıldırım'da tekrar can bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

