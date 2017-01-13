Yıldırım'da Hatipoğlu İle Gönül Sohbeti

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Nihat Hatipoğlu ile Mahalle Sohbetleri'nin Ocak ayındaki ikinci programı Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in hayatından kesitler anlatan Nihat Hatipoğlu, "Allah'ın yeryüzüne en büyük lütfu, en büyük nimeti Hz. Muhammed'dir. O'nu anlamak ve izinden gitmek tüm Müslüman aleminin yapabileceği en büyük görevdir. Peygamber efendimizin hayatını anlatmak, çocuklarımıza öğretmek anne ve babaların sorumluluğundadır" dedi. Gelecek nesillerin iyi yetişmesi adına yapılacaklardan da bahseden Nihat Hatipoğlu, "Bu milletin çocuklarını iyi birer Müslüman olması için yetiştirin. Burada en büyük görev siz anne ve babalara düşüyor. Onları sahiplenin ve sevin" diye konuştu. Karşılaştığı yoğun ilgiden memnun kalan Hatipoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.

