Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yıldırım'da Enerji Tasarrufu
Ara
BİST 93.444 %1,10
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yıldırım'da Enerji Tasarrufu

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 94 parkın aydınlatma armatürlerini değiştirerek yüzde 73 tasarruf sağladı.

Yıldırım'da Enerji Tasarrufu

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 94 parkın aydınlatma armatürlerini değiştirerek yüzde 73 tasarruf sağladı.

Daha önce belediye hizmet binasında kullanılan eski tip ampulleri son teknoloji ürünü led ampullerle değiştirerek yüzde 30 tasarruf sağlayan Yıldırım Belediyesi, tasarruf seferberliğini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. 33 mahalledeki 94 parkta 841 aydınlatma elamanı değiştirildi. 220 watlık ampullerin 60 watlık ampullerle değiştirilmesi sayesinde parklardaki aydınlatma 3 kat artarken, enerji tüketiminde ise yaklaşık yüzde 73 tasarruf sağlanıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edeabli, "Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken, enerji sarfiyatı sürekli artıyor. Bu aşırı tüketim dünyamız ve çocuklarımızın geleceği için de ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bunun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin yanı sıra bilinçli tüketim kültürünü yerleştirmek zorundayız" dedi. - BURSA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yenilenebilir Enerji, Yıldırım Belediyesi, Elektrik Enerjisi, Tüketim Kültürü, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Enerji, Bursa, Çocuk