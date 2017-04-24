Yıldırım'da Enerji Tasarrufu

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 94 parkın aydınlatma armatürlerini değiştirerek yüzde 73 tasarruf sağladı.



Daha önce belediye hizmet binasında kullanılan eski tip ampulleri son teknoloji ürünü led ampullerle değiştirerek yüzde 30 tasarruf sağlayan Yıldırım Belediyesi, tasarruf seferberliğini ilçe genelinde yaygınlaştırıyor. 33 mahalledeki 94 parkta 841 aydınlatma elamanı değiştirildi. 220 watlık ampullerin 60 watlık ampullerle değiştirilmesi sayesinde parklardaki aydınlatma 3 kat artarken, enerji tüketiminde ise yaklaşık yüzde 73 tasarruf sağlanıyor.



Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edeabli, "Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken, enerji sarfiyatı sürekli artıyor. Bu aşırı tüketim dünyamız ve çocuklarımızın geleceği için de ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bunun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin yanı sıra bilinçli tüketim kültürünü yerleştirmek zorundayız" dedi. - BURSA