Yıldırım'da Demokrasi 'Engel' Tanımıyor

Yıldırım Belediyesi, 16 Nisan anayasa değişikliği referandum unda oy kullanacak engelli ve hastalara ulaşım desteği verecek.



Yıldırım Belediyesi, 16 Nisan anayasa değişikliği referandum unda oy kullanmak isteyen engelli, sandığa gidemeyecek durumdaki hasta ve bakıma muhtaç kişileri oy kullanma yerlerine taşıyarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 16 02 numarasından başvuru yapan vatandaşlar, evlerinden alınarak oy kullanacakları okula ulaştırılacak ve oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra evlerine geri bırakılacak.



Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Oy kullanmak isteyen özel durumdaki vatandaşlarımızı, gün boyunca özel nakil araçlarımızla evlerinden alarak oy kullanacakları merkeze götürüp, refakat hizmeti vereceğiz. Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere dezavantajlı insanlarımızın yaşamlarındaki zorlukları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA