Yıldırım'da Demokrasi 'ENGEL' Tanımıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile insan odaklı hizmetler üreten Yıldırım Belediyesi, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oy kullanmak isteyen engelli, sandığa gidemeyecek durumdaki hasta ve bakıma muhtaç kişileri oy kullanma yerlerine taşıyarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olacak. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 16 02 numarasından başvuru yapan vatandaşlar, evlerinden alınarak oy kullanacakları okula ulaştırılacak ve oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra evlerine geri bırakılacak.

'DEZAVANTAJLI GRUPLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ'

Yıldırım Belediyesi olarak engelli, hasta ve bakıma muhtaç kişileri öncelikli hizmet götürülecek hedef kitleler olarak gördüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oy kullanmak isteyen özel durumdaki vatandaşlarımızı, gün boyunca özel nakil araçlarımızla evlerinden alarak oy kullanacakları merkeze götürüp, refakat hizmeti vereceğiz" dedi. Dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarının da altını çizen Başkan Edebali, "Başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere dezavantajlı insanlarımızın yaşamlarındaki zorlukları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Kendilerini dört duvar arasında yaşamaya mahkum hissetmemeleri ve sosyal yaşamdan kopmamaları için adımlar atarak yüzlerinde tebessüm oluşturabilecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.