Yıldırım'da Çocuk Olmak Ayrıcalık

Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi bünyesinde hizmet veren ve içerisinde tırmanma duvarları ile temel cimnastik eğitimi aletleri bulunan tesis, miniklere profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapmalarına olanak sağlıyor. Çocuk Cimnastik Merkezi'nde düzenlenen çalışmalarında keyifli dakikalar geçiren minikler ayrıca boş vakitlerini spor yaparak değerlendirme imkanı buluyor. Çocuk gelişimi, çocukları spora özendirme, beceri kazanmayı hedefleme amacıyla açılan merkezde, 3-10 yaş arası 140 çocuğun servis imkanıyla evlerinden spor merkezine güvenli şekilde ulaşımı da Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Yaş kategorisine göre eğitim programları belirlenen çocuklara spor malzemesi desteği de veriliyor. Çocuklarının spor yaparak sağlıklı gelişmesini isteyen tüm veliler Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi'ne giderek ve 444 16 02 sayılı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilirler.

SAĞLIKLI YAŞAMIN ANAHTARI SPOR

Çocuk Cimnastik Merkezi ile çocukların fiziksel aktivitelere katılmasına olanak sağlanacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Spor çocuklarımızın fiziksel gelişiminin önemli bir parçası. Sağlıklı bir yaşamın önemli anahtarı olan sporu çocuklarımıza sevdirmek için Yıldırım Belediyespor Kulübü'müz bünyesinde profesyonel eğitmenler eşliğinde kurslar düzenliyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan cimnastiğe 19 branşta 2 bin 912 lisanslı sporcu ile başarı çıtasını yükseltirken, spor okulları ve kadın spor merkezlerimizle vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam imkanı tanıyoruz. Tüm ebeveynleri, çocuklarını en az bir spor dalına yönlendirerek gelişimlerine katkı sağlamaya davet ediyorum" diye konuştu.