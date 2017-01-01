Yıldırım'da 24 Saat Kar Seferberliği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına Yıldırım Belediyesi yılbaşı gecesi de kesintisiz olarak karla mücadele etti.



Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek adına Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 434 personel ve 40 araç, 24 saat boyunca aralıksız kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 10 adet tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 6 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 104 personel ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 3 iş makinesi, 15 açık kasa araç ve 300 personel Yıldırımlıların günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalar yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 6 açık kasa kamyonet ve 30 personel de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi. Hazırladığı karla mücadele eylem planını çerçevesinde ekipler Yıldırım'da cadde cadde, sokak sokak etkin bir şekilde çalışmalarını yürütürken, muhtemel kar yağışlarının ulaşımı aksatmaması için 2 bin ton tuz stoğu yapan Yıldırım Belediyesi, Uludağ eteklerinde bulunan okul, hastane, cami ve muhtarlıklara 10'ar kiloluk 3 bin paket de tuz dağıtarak gerekli tedbirlerini daha önceden almıştı.



Yıldırım'da sorunsuz bir kış mevsimi geçirmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yoğun kar yağışı özellikle ilçemizin üst mahallelerinde ulaşımı aksatıyor. Merkezimizde 24 saat boyunca elektronik ortamda harita üzerinde çalışmalarımızı takip ediyoruz. Ekiplerimiz mahallelerimizde yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere aralıksız hizmet verdi. Hem kar küreme hem de tuzlama çalışmalarıyla ilçemizde araç ve yaya trafiğini açık tutuyoruz" diye konuştu.



Yollardaki buzlanmayla birlikte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için de tedbirler aldıklarını belirten Başkan Edebali, "Özellikle araç ve yaya sirkülasyonunun fazla olmadığı dar sokaklarda ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda meydana gelebilecek buzlanmayı önlemek adına okullara, hastanelere, camilere ve muhtarlıklara 3 bin paket tuz dağıtarak kar ile mücadelede gereken tüm tedbirleri almıştık. Vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarını kolaylaştırmak ve yaşamlarını aksatmamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



Kar yağışı süresince vatandaşların taleplerinin karşılanması amacıyla Yıldırım Belediyesi'ne 444 16 02 numaralı çağrı merkezi, çözüm merkezi veya diğer sosyal medya kanalları aracılığı ile gelecek şikayetler doğrudan karla mücadele ekiplerine iletilecek. Buradan arazideki ekipler talep edilen bölgeye yönlendirilerek, sorunların en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. - BURSA