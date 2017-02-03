Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Adana'daki Hasan Gülek Camisi'nde kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti.
Mersin'de yaptırılan Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılış töreni öncesi uçakla geldiği Adana'da, cuma namazını kılmak için Hasan Gülek Camisi'ne gitti.
Başbakan Yıldırım ile AB Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet Şükrü Erdinç, cuma namazını kıldıktan sonra cemaatle selamlaştı.
Daha sonra cami çevresindeki esnafı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, hayırlı işler dileğinde bulundu.
Yıldırım, cami çevresinde kaldırımda bekleyen vatandaşları da selamlayarak bir süre sohbet etti.
Çocuklarla da yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, onlara hediye dağıttı.
Yıldırım, Cuma Namazını Kıldıktan Sonra Esnafı Ziyaret Etti
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Adana'daki Hasan Gülek Camisi'nde kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Adana'daki Hasan Gülek Camisi'nde kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti.