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Yıldırım Cenevre'deki Görüşmelere Katılmayacak
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Yıldırım Cenevre'deki Görüşmelere Katılmayacak
12 Ocak 2017 Perşembe 22:47
Başbakan Binali Yıldırım Cenevre'deki Kıbrıs barış görüşmelerine katılmayacak.
Başbakan
Binali Yıldırım
Cenevre
'deki
Kıbrıs
barış görüşmelerine katılmayacak
Kaynak:
Dunya.com
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