Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yıldırım Cenevre'deki Görüşmelere Katılmayacak
Ara
BİST 80.891 %4,15
DOLAR 3,7644 %0,09
EURO 3,9949 %-0,09
PARİTE 1,0612 %-0,10
ALTIN 144,65 %0,06
FAİZ 11,23 %-2,77
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yıldırım Cenevre'deki Görüşmelere Katılmayacak

Başbakan Binali Yıldırım Cenevre'deki Kıbrıs barış görüşmelerine katılmayacak.

Yıldırım Cenevre'deki Görüşmelere Katılmayacak

Başbakan Binali Yıldırım Cenevre'deki Kıbrıs barış görüşmelerine katılmayacak

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Cenevre, Kıbrıs, Kktc