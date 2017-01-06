Yıldırım: 'Bu Bir Bitişin Arifesidir'

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım: "Bir olayı DEAŞ yapıyor, bir sonrakini geliyor PKK yapıyor, sonra 'sıra sende' diyor FETÖ yapıyor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitişin arifesidir. Milletimiz bunu bilmelidir. Bunlar çılgınca eylemleri, fedai eylemlerini, asimetrik saldırılarını bundan sonra da yapma gayreti içerisinde olacak ama bizim güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldırmayacak, amansız bir şekilde enselerinde olmaya devam edecektir."



Başbakan Binali Yıldırım: "Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ama bu mücadelenin mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır ve milleti olacaktır. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız normal hayatın akışını da değiştirmesin, eğer bunu yaparlarsa bu terör örgütlerinin emellerine hizmet etmiş olurlar. Onların istediği de zaten hayatı yavaşlatmak, durdurmak, insanların tedirgin olmasını sağlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız, bütün Silahlı Kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız herkes 24 saat kış demeden, kar demeden, gece demeden, gündüz demeden görevlerinin başındadır, büyük bir azimle büyük bir heyecanla ülkemizin, milletimizin selameti için huzuru için canla başla çalışmaktadır."