Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde "Kar Şöleni"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde "Kar Şöleni" düzenlendi.



AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan'ın da katıldığı şölende, öğrenciler kızaklarla kayak keyfi yaşadı. Etkinlikte, kızak çekme yarışı ve kartopu savaşı yapıldı.



Etkinliğin geleneksel hale getirileceğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:



"Güzel bir etkinlik oldu. Uzun süre unutulması mümkün olmayacak, renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. İnşallah bundan sonra da kışın güzelliklerini yansıtmak adına öğrencilerimize yönelik çeşitli aktiviteler yapılacak. Bu tür etkinliklerle idari personelimizin, hocalarımızın ve öğrencilerimizin birbirleriyle daha çok kaynaşmalarına vesile olurken, AYBÜ olarak büyük bir aile olmaya hızla devam edeceğiz."