Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'nde Tadilat

Çubuk ilçesinde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nin doğal güzellikleri ve tarihi yapısının korunarak tadilat edildiği bildirildi.



AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, 229. Motorize Piyade Alayı'nın 2005 yılında Çankırı'ya taşınmasının ardından, 320 dönümlük alan üzerinde bulunan kışlanın önce Gazi Üniversitesine daha sonra da AYBÜ'ye devredildiğini söyledi.



Kendilerine emanet edilen tabiat harikası yerleşkenin doğal güzelliklerini ve tarihi yapısını bozmadan korumaya çalıştıklarını belirten Ateş, son iki yılda yerleşkeye diğer kurumların da desteğiyle yaklaşık 6 milyon yatırımla tadilat, bakım ve onarım yaptıklarını belirtti.



Ateş, şunları kaydetti:



"Burayı eğitim öğretimin yürütülmesi hem öğrenciler hem de eğitimciler açısından çok büyük bir şans olarak görüyorum. Yazın güzel olduğu kadar kışın da farklı bir güzelliği var. Burada çeşitli tadilatlar yapıldı ama tarihi ve doğal yapısına uygun bir şekilde yapılıyor. Hiçbir şekilde tarihi yapısını bozmadan zarar vermeden bu tadilatlar ve revizyonlar yapıldı. Askeriyeden kalma mevcut binalar restore edilerek eğitim öğretime katılırken, yeni sosyal tesisler ve hipoterapi merkezi de yapıldı."



Çevresi tamamen tel örgülerle kapatılan alanda yürüyüş ve koşu yolu ile 7 bin tescilli çam ağacı bulunduğunu belirten ateş, yerleşkede binlerce çeşit meyve ağacının da yer aldığını ifade etti.



Ateş, yerleşkenin ayrıca yaban hayvanlarına da ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Bu kadar ağacın ve doğal güzelliğinin olması burasını Ankara'nın sayılı mesire alanlarından biri yapıyor. Yerleşkemiz yakında hipoterapi merkezinin açılmasıyla da ayrı bir öneme daha sahip olacak." ifadelerini kullandı.