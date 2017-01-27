Yıldırım Belediyespor Fırsatı Değerlendirdi

Elit Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor U 17 futbol takımı, 15. Hafta karşılaşmasında ağırladığı Orhangazi Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Arabayatağı Sahası'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan lacivert turkuazlılar henüz ikinci dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde bulduğu golle öne geçti. Yıldırım Belediyespor U 17 futbol takımı, geri kalan zaman diliminde bir gol daha bularak ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Kar yağışı altında ve oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında da istekli bir mücadele ortaya koyan Yıldırım ekibi, 3 gol daha kaydederken kalesinde bir gol görerek sahadan 5-1 galip ayrıldı. Şampiyonluk yürüyüşünde Yıldırım Belediyespor'a 3 puan kazandıran goller, Furkan, Alper, Kemal ve Burak (2)'ın ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte 13 karşılaşma sonunda puanını 34'e yükselten Yıldırım Belediyespor grupta liderliğini sürdürürken, ikinci Componentaspor'un sahasında Bursa Erdemlispor'a 5-3 mağlup olmasıyla grupta dengeler değişti. Bir maç eksiğiyle en yakın rakibinin 1 puan önünde haftayı tamamlayan lacivert turkuazlılar, şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu. Yıldırım Belediyespor U17 futbol takımı 16. hafta mücadelesinde Gemlik Belediyespor'a konuk olacak.