Yıldırım Belediyespor Finalin Kapısını Araladı

Kütahya'da düzenlenen 1. Kademe Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamlayan ve Balıkesir'deki 2. Kademe Müsabakaları'nda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Yıldırım Belediyespor U17 Futbol takımı gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde oynanan mücadelede lacivert turkuazlılar Çanakkale temsilcisi Kepezspor ile karşı karşıya geldi. Maça baskılı başlayan Yıldırım Belediyespor, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Tanju'nun kaydettiği golle öne geçti. Ağırlıklı olarak orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Bursa temsilcisi soyunma odasına 1-0 önde girdi. İlk yarıdan sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Eray'ın 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle lacivert turkuazlılar on kişi kaldı. Sahada bir kişi eksik olmasına rağmen baskılı oyununu sürdüren Yıldırım Belediyespor, 75. dakikada Burak'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Bursa temsilcisi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak final yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Grubun son maçında Ankara Başkentspor ile karşılaşacak olan Yıldırım Belediyespor, rakibini mağlup ettiği takdirde adını finale yazdıracak.