Yıldırım Belediyespor'dan Farklı Galibiyet

Yıldırım Belediyespor U14 Futbol Takımı, Elit Lig 2. Grup 9. Hafta karşılaşmasında Genç Saray Gençlik ile Dikkaldırım sahasında karşılaştı. Lacivert turkuazlılar, Yusuf Bulut (2), Mehmet Genç, Yusuf Kandemir ve Ali Korkuç'un attığı 5 golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yıldırım Belediyespor, 5-0 biten karşılaşmanın ardından en yakın takipçisi Ertuğrulgazi Meskenspor'un 5 puan önünde haftayı lider kapattı. 9 haftası geride kalan Elit Lig 2. Grup'ta, elde ettiği 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayarak zirvede yer alan Yıldırım Belediyespor, namağlup ünvanını da sürdürdü. Grubunda şampiyonluğun en büyük adayı olan lacivert turkuazlı takım, attığı 42 golle de grubun en golcü takımı konumunda bulunuyor. Yıldırım Belediyespor U14 takımı, 10. hafta mücadelesinde grup sonuncusu Tuna Gençlik'i ağırlayacak. Lacivert turkuazlılar ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 6-1 galip ayrılmıştı.