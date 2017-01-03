Yıldırım Belediyesi'nin Eğitime Desteği Sürüyor

Yıldırım Belediyesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 10. Kalkınma Planı, 2016 Yılı Programı, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ve 65. Hükümet Programı'na dayanılarak hazırlanan protokol çerçevesinde kamu kurumları ile iş birliği gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İŞKUR İl Müdür Vekili Mehmet Çiftçi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ve İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci katıldı. Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretimde yerel yönetimler ve sektör temsilcilerini de içine alacak şekilde yönetişimi esas alan yeni okul modelinin oluşturulacağı, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve yerel sektörle iş birliğinin artırılacağı ön görülen protokol hayata geçirildi.

EĞİTİMDE KALİTE ARTIYOR

Milli Eğitim Müdürlükleri, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, sektör ve meslek kuruluşları, yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği, yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşması amacıyla gerçekleştirilen protokol mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar arasında işbirliğinin artırılarak sürekli hale gelmesini sağlayacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim alanlarının nitelikli bir eğitim yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde, bina yapım ve onarımında, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları ile eğitim araç-gereci, makine-teçhizat ve diğer donatım malzemesi ihtiyaçları karşılanarak kalitenin artırılması sağlanacak. Mesleki eğitim veren okullardan mezun olanların eğitim aldıkları alanda istihdam edilmesi için sektörel desteğin sağlanması da protokol ile esas alınıyor.

GELECEĞE YATIRIM

Görev sorumluluk alanlarında yer almamasına eğitime sürekli destek sağladıklarını vurgulayan Yıldırım Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Protokolün yerel yönetim kanadında yer alan belediye olarak bu güne kadar ilçede eğitim standartlarının yükselmesi adına birçok çalışma gerçekleştirdik Eğitim kurumlarının fiziki gelişimlerinin yanında okullara spor malzemesi desteği yaparak öğrencilerimize spor yapma imkanı sağladık. TEOG'a hazırlanan evlatlarımızın başarılı olması adına soru bankaları dağıttık. Tarihini yakından öğrenen ve yaşadıkları şehre aidiyet duyguları besleyen bir nesil ortaya çıkarmak için öğrencilerimizi, 'Şehir Pasaportu' projemiz kapsamında Bursa'nın kültürel ve tarihi mirasıyla buluşturduk. Yıldırım'da eğitim standartlarının yükselmesi ve donanımlı nesiller yetişmesi için gereken sorumluluğu üstlenerek elimizi taşın altına koymaktan bundan sonraki süreçte de kaçınmayacağız" diye konuştu.

EĞİTİME YENİ SOLUK

Ekonomik ve sosyal gelişmelerin nitelikli bir eğitim sisteminden ve eğitimin desteklenmesinden geçtiğinin altını çizen Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, "Ülkemizde 2023 vizyonuna uygun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamanın, sahip olduğumuz genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirmenin ve ekonomimizin itici gücü yapmanın yegane yolu nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. İlçemiz bütününde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının desteklenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması eğitime yeni bir soluk getirecektir. Aynı zamanda eğitim sonrası istihdamın önem taşıdığı bu projede 'kalifiye eleman' tabir edilen donanımlı personeller eğitim aldıkları branşlara uygun işlere sektörlere yönlendirilecek. İmzaladığımız protokolün ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olması dilerken, katılımcı kurumlarımıza göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.