Yıldırım Belediyesi'nden Yüzde 30 Tasarruf

Geri dönüşüm ve çevre koruma politikası ile gelecek nesillere doğal kaynakları tükenmemiş ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, enerji haftasında tasarruf hamlesi gerçekleştirdi.



İlçede geri dönüşüm ve kaynakların doğru kullanımı için önemli adımlar atan Yıldırım Belediyesi, vatandaşlarda farkındalık oluştururken, kurum bünyesinde de yaptığı çalışmalarla gereksiz enerji kullanımının önüne geçiyor. Enerji Haftası münasebetiyle hizmet binasını aydınlatmada kullanılan eski tip ampuller, enerji tasarrufu amacıyla son teknoloji tasarruflu led ampullerle değiştirilerek kaynakların doğru kullanılmasına öncülük ediliyor. Yıldırım Belediyesi gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek için yaklaşık 3,5 kilowatt enerji harcayan 161 adet eski ampulü son teknoloji led ampullerle değiştirerek, enerji harcamasının 2,5 kilowatt'a inmesiyle yaklaşık yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamış oldu. 50 bin saat kullanım ömrüne sahip olan yeni nesil led ampuller enerji tasarrufunun yanı sıra maliyetlerde de önemli bir düşüş sağlanacak.



Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının tüm insanlık adına hayati bir konu olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Artan nüfus ile birlikte dünyanın en önemli problemi enerji ihtiyacının karşılanabilmesi. Bunun için bir taraftan yeni kaynaklar bulunması kadar önemli olan bir konu da kaynakların doğru kullanılması. Yerel yönetim olarak, doğal kaynakların heba edilmeden kullanılması, geri dönüşüme önem verilmesi, asli hizmetlerimizden ziyade gelecek nesillere olan borcumuzdur. Geri dönüşüm ve çevre koruma alanında öncü belediye olmayı hayata geçireceğimiz projelerimizle sürdüreceğiz" diye konuştu.



Günümüzde dünyadaki enerji tüketimini karşılayabilmek için doğal kaynakları tüketmek yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması gerektiğini işaret eden Başkan Edebali, "Enerji tüketimi günümüzde teknolojinin de yaygınlaşmasıyla oldukça arttı. Bu harcamayı karşılayabilmek adına kaynakların kullanımı da üst düzeye yükseldi. Ancak unutulmamalıdır ki doğal kaynaklar sınırsız değil ve bunun yanında bu dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına gereksiz enerji kullanımının önüne geçerek yenilenebilir enerjiye yönelmek dünyanın ömrünü uzatacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA