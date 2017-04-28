Yıldırım Belediyesi Eruh'a Renk Getirdi

Anadolu'nun kültür mozaiği Yıldırım Belediyesi, Siirt'in Eruh ilçesine kardeşlik köprüsünü festival ile kurdu. Gerçekleştirdiği kültür-sanat festivali ile başta çocuklar olmak üzere her yaşta insana mutluluk götüren Yıldırım Belediyesi, Eruhluların gönlünü kazandı. 22-23 Nisan tarihlerinde Yıldırım'da düzenlenen çocuk şenliğiyle eş zamanlı olarak Eruhlu çocuklara da bayram sevinci yaşatan Yıldırım Belediyesi, iki gün süren şenlikte minikleri mutluluğun doruklarına çıkardı. İlçe merkezinin yanı sıra Cintepe, Çizmeli ve Dikboğaz köylerinde çocukların ayağına giden kültür elçileri, miniklere ilk kez Çizmeli Kedi oyunuyla tiyatro izletti. Hikayelerden tanıdıkları Karagöz ve Hacivat'la kucaklaşan öğrenciler kendi kuklalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

ÜNLÜ İSİMLER ERUH'A GELİYOR

Öte yandan çocukların yanı sıra yetişkinleri de unutmayan Yıldırım Belediyesi, Eruh'ta görev yapan öğretmenler ile meslek yüksekokulu öğrencilerine temel tiyatro ve drama eğitimi vererek yeni yetenekleri gün yüzüne çıkardı. İlk haftası geride kalan festivalde önemli etkinlikler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, ünlü isimleri Eruhlularla buluşturuyor. 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek İlyas Yalçıntaş konseri ile Eruhlulara bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Yıldırım Belediyesi, 2 Mayıs Salı günü başrolünde ünlü tiyatro sanatçısı Cengiz Küçükayvaz'ın yer aldığı Düş Yakamdan oyunu ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. 3 Mayıs Çarşamba günü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun katılacağı programın ardından kültür sanat festivali birbirinden renkli etkinlikler ile 6 Mayıs'a kadar devam edecek.

