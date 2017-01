Yıldırım-Barzani Ortak Basın Toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına Türkiye'nin asla rıza gösteremeyeceğini vurgulayarak, "Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz ama bunları yediğimizi zannetmesinler." dedi.



Başbakan Yıldırım ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakanlık Ofisi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, Barzani'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemine işaret etti.



Barzani'nin bu ziyaretiyle 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergilediğini dile getiren Yıldırım, "Gazi Meclisimizi ziyaret ettiniz, Türk milleti ile dayanışmanızı gösterdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Bağdat ve Erbil'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Görüşmelerimizin çerçevesi iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan bir tanesi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda, yatırım konularında ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte yarar var, hem DEAŞ terör örgütü hem PKK terör örgütü hem de FETO terör örgütü, sadece Türkiye'nin meselesi değil aynı zamanda bu bölgenin de Irak'ın da Suriye'nin de meselesidir. Bir yandan Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız, Irak Merkezi Hükümeti, koalisyon güçleri bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin diğer yandan da Suriye'de büyük oranda DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı sürdürdüğünü anımsatan Yıldırım, "Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. DEAŞ'ın Irak'ta yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilen insanlara siz büyük destek veriyorsunuz, onlara göz kulak oluyorsunuz. Aynı şekilde 300 bin civarında da Iraklı kardeşimizi biz kabul ettik, onlara evimizi açtık." şeklinde konuştu.



"PKK eşittir PYD eşittir YPG"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin PKK bölücü terör örgütüyle yurt içi ve dışında mücadelesinin sürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi:



"PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meseledir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz.



Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden, yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunlar PKK'dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz ama bunları yediğimizi zannetmesinler."



"FETÖ okullarının yöneticileri tasfiye edilmeli"



Başbakan Yıldırım, ekonomik konularda da çalışmalar yapıldığını belirterek, bunları görüşmek için bir komisyon kurulacağını ifade etti. Bu vesileyle Erbil'de iş formu gerçekleştirileceğini anlatan Yıldırım, ticaretin artırılması, ekonomik konulardaki sıkıntıların aşılması için gerekli tedbirlerin alınacağının altını çizdi.



Yıldırım, sağlık alanında da müşterek çalışmaların geliştirilmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, hastaların tedavisi konusunda gerekli desteğin verildiğini söyledi. Desteğin daha da artırılabileceğini dile getiren Yıldırım, "Burada, bu tedaviler Türkiye'den gelecek uzmanlar marifetiyle yapılabilir." dedi. Enerji, taşımacılık ve eğitim konularında da benzer çalışmaların yapılacağını ifade eden Yıldırım, "Özellikle Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık, öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi." diye konuştu. Yıldırım, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığınca gereken her şeyin yapacağını kaydetti. Başbakan Yıldırım, kendisine ve heyete gösterilen misafirperverlikten dolayı Barzani'ye teşekkür etti.



Basın toplantısının ardından IKBY Başkanı Barzani, Başbakan Yıldırım onuruna Başbakanlık Ofisi'nde resmi öğle yemeği verdi.