Yıldırım, Bakan ve Eşleriyle Yemekte Bir Araya Gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri ve eşlerine akşam yemeği verecek.



Edinilen bilgiye göre, Yıldırım, 1 Mayıs Pazartesi kabine üyeleri ve eşleriyle saat 19.00'da yemekte bir araya gelecek.



Başbakanlık Resmi Konutu'nda verilecek akşam yemeğinin ardından Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.



Anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonucu kabul edilmesinin ardından ilk kez Başbakan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak.