Yıldırım: Abdülhamid'in Hayalini Gerçekleştiren Torunları Erdoğan ve Arkadaşlarıdır!

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Abdülhamid'i anlamak istiyorsanız, İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Erkek Lisesi'ne bakın, Etfal Hastanesi'ne bakın, Selimiye Kışlası'na bakın, Osmanlı coğrafyasındaki eserlerin her birinin altında onun imzası var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

Bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamit'in imzası var. Bugün İstanbullunun her gün kullandığı Marmaray projeside Abdülhamid'in hayalidir. Onun hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır.

"ABDÜLHAMİD'İ TAHTTAN İNDİRMEK İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTILAR"

Abdülhamit'e laf etmeye çalışanlar gerçek Abdülhamit'i eserleriyle görüyorlar. Abdülhamit'i bizim dönemimizde öyle kötü göstermeye çalıştılar ki şimdi onu okuyunca hayranlığım bir kat daha artıyor. O milletim önemli diyen ve ömür boyu da bunun için çalışan çok önemli bir padişahtır. Batı dünyasında yenilikçi hareketler başlamış, Abdülhamit bundan geri kalmayalım diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öğrenmeleri, teknolojiyi anlamaları, bunu Osmanlı topraklarında uygulamaları için çok önemli fırsat sağlamıştır. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleştirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için işbirliği yaptığını tarih kitaplarından okuyoruz.

BUGÜN İSLAM COĞRAFYASINDA ABDULHAMİT'İN İMZASI VAR

Bugün İslam coğrafyasının hüküm sürdüğü bütün coğrafyalardaki eserlerin altında Abdülhamit'in imzası vardır. Değerli gençler Abdülhamit'i okuyalım. Gerçek kaynaklardan okuyalım. Bizim dönemimizde o kadar kötü tanıttılar ki şimdi Abdülhamit'i okuduğumda hayranlığım bir kat daha artıyor. Çünkü o 'Önce milletim' diyen, 'Benim vücudum önemli değil' diyen, 'Milletimin geleceği önemli' diyen ve ömür boyu bunun için çalışan çok önemli bir padişahtır. Batı dünyasında yenilikçi hareketler başlamış, Abdülhamit bundan geri kalmayalım diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öğrenmeleri, teknolojiyi anlamaları, bunu Osmanlı topraklarında uygulamaları için çok önemli fırsat sağlamıştır. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleştirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için işbirliği yaptığını tarih kitaplarından okuyoruz.

FETÖ'CÜ ALÇAKLAR HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜ AMA HALKIN GÜCÜNÜ DÜŞÜNMEDİ

Abdülhamit'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı 'Sultanım niye orduya emir vermiyorsun' diyenlere, 'Ben Müslümanların, birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem' diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamit'ten asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarına tankıyla topuyla ateş etmekten geri kalmamışlardır. İşte Abdülhamit'in vatan sevgisi, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Ancak bu alçaklar, her şeyi düşündüler ama bir şeyi düşünmediler. O da hakkın gücü ve halkın gücüdür.

ETRAFIMIZDA ATEŞ ÇEMBER VAR

Önümüzde çok önemli, zorlu bir süreç var. Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden 6 senedir devam eden iç savaş milyonlarca insanın yerlerinden yurtlarından olmasına sebep oldu. Suriyeliyi, Iraklıyı bağrımıza bastık. Ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürmeyiz. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin, kardeşliğin teminatıdır. Bunun için dedik ki dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Birer birer düşmanlıkları kaldırıyoruz. Şimdi inşallah Suriye'de de akan kanı durdurduk. Kalıcı barışı sağlamak üzere başta cumhurbaşkanımız olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE HAZIR MISINIZ?

Başımızı ağrıtan bu bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Türkiye'yi geleceğimiz olan gençlere ecdadımızdan aldığımız gibi daha da ileri gitmiş bir ülke olarak devredeceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız? Gençler, 2003 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren milletimizle birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırmak için söz verdik. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık.

YENİ ANAYASA İLE DARBECİLERİN SONU GELECEK

Biz ülkeyi büyütmenin derdiyle uğraşırken birileri de bu kalkınmayı engellemek için tuzak kurmaktan geri durmadılar. Yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz... 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı. Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Meclis iktidarından milletin iktidarına giden yolu açacak. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek. Kendisini yönetecekleri denetleyecek vekilleri de seçecek. Kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek vekillerini de kendisi adına, millet adına kanunları yapacak.