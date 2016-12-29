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Çankaya Köşkü
Genç iş adamları
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.
Yıldırım: '2017 Her Bakımdan Ülkemiz Için Daha Güzel Günleri Birlikte Yaşayacağımız Bir Yıl Olacak'
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çankaya Köşkü Genç iş adamları Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.
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