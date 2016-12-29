TÜMÜ
Haberler Search
Yıldırım: '2017 Her Bakımdan Ülkemiz Için Daha Güzel Günleri Birlikte Yaşayacağımız Bir Yıl Olacak'

Yıldırım: '2017 Her Bakımdan Ülkemiz Için Daha Güzel Günleri Birlikte Yaşayacağımız Bir Yıl Olacak'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çankaya Köşkü Genç iş adamları Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Çankaya Köşkü
Genç iş adamları
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde genç iş adamlarıyla bir araya geldi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, Ankara
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads