Yıldırım: 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanının Parti Üyeliği Başlatılacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 2 Mayıs Salı günü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti üyeliğinin başlatılacağını açıkladı.



Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki Mecek Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs Salı günü grup toplantımızı parti Genel Merkezinde yapacağız ve bu toplantıda sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. Bildiğiniz gibi 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın Ak Parti'ye, kurucusu olduğu, ilk genel başkanı olduğu partiye tekrar üye olması önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıda sayın kurucu genel başkanımız ve liderimiz Cumhurbaşkanımızın üyelik girişini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da Ak Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız" diye konuştu. - Antalya