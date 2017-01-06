"Yıldıramayacaksınız"

Başkan Karabağ, "Teröre de ona destek verenlere de lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu çok iyi bilinmelidir ki bizi asla yıldıramayacaklar" dedi. Karabağ, kahraman şehit polis memur Fethi Sekin'in isminin Bayraklı'da yaşatılacağını söyledi.

Yaşanan hain terör saldırısını şiddetle kınayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, terör saldırısının meydana geldiği adliye binasının önüne giderek karanfil bıraktı. Karabağ, ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Teröre karşı tek yumruk olacağız. Şimdi bir ve beraber olma zamanı. Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin büyük bir katliamı önledi. Şehidimizin ailesine bundan sonraki süreçte elimizden gelen desteği vereceğiz. Şehidimizin ismini Bayraklı'da yaşatacağız. Kahraman polisimize ve adliye katibi Musa Can kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bu ülke kolay kurulmadı. Kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.