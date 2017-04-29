2017'nin ikinci yarısında 1000'e yakın mükellefin sunduğu kolaylık ve tasarruf avantajı nedeniyle e-İrsaliye'ye gönüllü geçiş yapması bekleniyor. Dönüşüm süreci tamamlandığında ise yılda 400 milyon e-İrsaliye düzenlenmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin e-Dönüşüm süreci hızla devam ederken mükellefler, dijitalleşmenin işletmelerine sağladığı kolaylık, verimlilik artışı, zaman ve maliyet tasarrufu gibi avantajlar nedeniyle bazı yeni uygulamalara zorunluluk gelmeden gönüllü geçiş yapmayı tercih ediyor. Bu uygulamalardan biri de irsaliye düzenleyen şirketleri ilgilendiren e-İrsaliye… Uygulama henüz zorunlu değil; ancak 2017'nin ikinci yarısında 1000'e yakın mükellefin e-İrsaliye'ye gönüllü geçiş yapması bekleniyor. 31 Aralık 2017 tarihine kadar ise 63 bine yakın e-Fatura kullanıcısının regülasyon ile sisteme kayıtlı hale gelmesi öngörülüyor. Bugün yıllık 200 milyona yakın e-Fatura'nın düzenlendiği e-Dönüşüm platformunda süreç tamamlandığında yılda 400 milyon e-İrsaliye kesilmesi hedefleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen e-İrsaliye, kağıt irsaliyeyle yapılabilecek tüm işlemler elektronik ortama taşıyor. Her seferinde birkaç nüsha basılması ve arşivlenmesi gereken irsaliyelerin dijitalleştirmesi sayesinde şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Kağıt irsaliyeyle aynı hukuki niteliklere sahip olan e-İrsaliye, alıcı, satıcı ve GİB tarafından istenildiği zaman anlık olarak görüntülenebiliyor. Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil olanlar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebiliyor.

Türkiye'nin lider e-Dönüşüm şirketi FIT Solutions'ın sunduğu e-İrsaliye çözümü de sınırsız sayıda kullanıcı yetkilendirmesi, minimum 10 yıl boyunca güvenli arşivleme ve toplu gönderim yapabilme gibi özellikleriyle şirketlerin iş süreçlerini çevreci ve düşük maliyetli şekilde dönüştürmesini destekliyor. Sürekli güncelleme imkanı sunan FIT Solutions çözümü ile mükelleflere güvenli kullanım garantisi sağlanıyor.

Birçok mükellefin uygulamaya geçmeye hazır olduğunu belirten FIT Solutions CEO'su Koray Gültekin Bahar, konuya ilişkin şunları söylüyor: "e-İrsaliye'ye ilk geçişlerin 2017'nin ikinci yarısında 1000 kadar firmayla gönüllü olarak başlayacağını öngörüyoruz. 31 Aralık 2017 tarihinde ise bugün e-Fatura'ya kayıtlı olan 60 binin üzerinde kullanıcının e-İrsaliye'ye geçmesini bekliyoruz. Türkiye'deki e-Fatura kullanıcıları, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın olduğu bu sistem üzerinde aylık 17 milyona yakın fatura oluşturuyor. e-İrsaliye ile birlikte büyüyecek bu platform, çok yakın zamanda yüz milyonlarca kağıt belgeyi daha dijitalleştirecek. Dijitalleşecek sevk irsaliye sayıları, şüphesiz bugünkü e-Fatura sayılarının kat kat üstünde olacak. Bugünkü kağıt dünyada, faturaya göre çok daha fazla sayıda düzenlenen sevk irsaliyelerinin de dijitalleşmesiyle birlikte binlerce ağaç daha nefes alacak, ülke ekonomisine katkı artacak ve elektronik dönüşüm platformunun en büyük paydaşı olan işletmeler maliyet noktasında büyük tasarruf sağlayıp, finansal hızlarını arttırmaya devam edecek. e-İrsaliye'ye geçen işletmeler ve şirketler kağıt çıktılar, arşivleme, saha kontrolleri ve benzeri maliyetlerin dijital ortama taşınmasıyla büyük tasarruf sağlayacak."