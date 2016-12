Yılbaşında Vatandaşın Huzuru İçin Eksi 10 Derecede Görev Başındalar

Şırnak'ta belirli noktalarında görev yapan güvenlik güçleri yeni yılı vatandaşların huzuru için eksi 10 derecede nöbet tutarak geçirecek.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis memurları, Çakırsöğüt güvenlik noktasında bütün zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.





Yeni yıla görevleri başında girecek olan polisler, yeni yıla vatandaşların güven içinde girmesi içi çaba harcıyor. Yüksek tepelerde nöbet kulübesinde soba ile ısınan güvenlik güçleri, her daim elleri tetikte, termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği zor şartlarda nöbet tutuyor.



Vatandaşın daha huzurlu güvenli bir yıl geçirmesi için zor şartlara rağmen görevlerini sürdürdüklerini ifade eden polisler, yeni yılda bütün insanlığın huzur içinde yaşamaları temennisinde bulundu.





Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner de güvenlik noktalarında görev yapan polislerin yeni yılını kutlayarak, şeker ikramında bulundu.





Caner, bir milletin huzur ve asayişini sağlayan güvenlik güçlerinin zor şartlarda görevlerini ifa ettiklerini anlatarak, vatandaşların da güvenlik güçlerine her zaman yardımcı olması gerektiğini söyledi.





Gazeteci olarak, ailelerinden uzakta yeni yıla girecek olan güvenlik güçlerinin yanında olmak istediklerini belirten Caner, şöyle dedi:





"Asayişin sağlanmasında güvenlik güçlerine çok büyük görevler düşüyor. Basın mensupları olarak bunun bilincindeyiz ve güvenlik güçlerimize bir nebze de olsa moral verebilmek için yeni yılın ilk saatlerine doğru kendilerini ziyaret edip, yeni yıllarını kutladık. Her biri ülkemizin ayrı bir köşesinden ilimize gelen güvenlik güçlerimizin ortak gayesi hiç kuşkusuz asayiş ve güveni sağlamak, halkın huzurunu tahsis etmektir. Çoğu ailesi ve sevdiklerinden ayrı yeni bir yıla girecek olan polis memurlarının yeni yılı kutlamak istedik. Tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutlar, gösterdikleri üstün çabadan ötürü hepsine çok teşekkür ederim."