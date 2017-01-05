Yılbaşında Cinayete 3 Gözaltı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yılbaşı gecesi 40 yaşındaki Ramazan Yiğit'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında yolda yürüyen Ramazan Yiğit kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken vatandaşın yaralı halde bulduğu Ramazan Yiğit, ihbar sonrası gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun 8 yerinde bıçak darbesi belirlenen Yiğit, kurtarılamadı.



Olayın ardından cinayet mahali yakınındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 26 yaşındaki Mithat A. ile ikisi de 25 yaşında Doğan B. ve Müslüm S.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler dün akşam evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.