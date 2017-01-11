Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.
Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki duyuruda, "İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) özel çekilişinde 2796288 numaralı çeyrek biletlere isabet eden 60 milyon liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamı idaremize başvurarak ikramiyelerini almış bulunmaktadır. Yılbaşı çekilişine ilgi ve katılımlarından dolayı bütün iştirakçilerimize teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Yılbaşı Talihlileri İkramiyelerini Aldı
Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.
Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.
-
Dolar, 4 lira olur mu? Uzmanı yükselişe karşı uyardı!
-
Paylaşılamayan servet! Davanın seyrini değiştirecek rapor mahkemede
-
Kıdem tazminatı bekleyenleri umutlandıran açıklama!
-
400 işçi kapasiteli fabrika açtı, 2 bin TL'ye çalışacak insan bulamadı
-
Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geldi
-
Alıcı bulamayınca bedava vermeye başladı
-
Altının gram fiyatı tarihi zirveyi gördü!
-
Genç kadına günlerce tecavüz eden ünlü isim, içerde çürüyecek