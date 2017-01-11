Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yılbaşı Talihlileri İkramiyelerini Aldı
Ara
BİST 77.667 %0,35
DOLAR 3,8685 %-0,00
EURO 4,0921 %0,02
PARİTE 1,0576 %0,03
ALTIN 148,16 %0,01
FAİZ 11,55 %4,81
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yılbaşı Talihlileri İkramiyelerini Aldı

Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.

Yılbaşı Talihlileri İkramiyelerini Aldı

Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek bilet sahiplerinin ikramiyelerini aldıkları bildirildi.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesindeki duyuruda, "İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) özel çekilişinde 2796288 numaralı çeyrek biletlere isabet eden 60 milyon liralık büyük ikramiye talihlilerinin tamamı idaremize başvurarak ikramiyelerini almış bulunmaktadır. Yılbaşı çekilişine ilgi ve katılımlarından dolayı bütün iştirakçilerimize teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Milli Piyango, Mutlu Yıllar, 31 Aralık, Yılbaşı, Kaza