Yılbaşı Operasyonunda 11 Gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılbaşı gecesi yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.



İnegöllülerin yeni yıla huzurlu bir şekilde girebilmelerini sağlamak amacıyla sıkı güvenlik tedbirleri uygulayan İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Uyuşturucu Grup Amirliği ekiplerinin desteği ile gece boyunca umuma açık mekanlarda uygulama yaptı. Bazı ev ve iş yerlerine baskınlar yapılırken, İnegöl merkez ve Yeniceköy mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen 4 kişi ile uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi



Yeniceköy'de bir eve yapılan baskında ev didik didik aranırken, evin tuvaletindeki klozetin içinde 105 gram esrar ile 25 adet paket halinde satışa hazır metanfetamin, evdeki gizli bölmelerde 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet dürbün, 25 adet tabanca fişeği ve 2 adet kasatura ele geçirildi. Evde bulunan İ.B ve F.G, gözaltına alındı. İnegöl genelinde yapılan uygulama ve operasyonlarda toplam 300 gram esrar ile 100 gram metanfetamin ele geçirilirken, toplam 11 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 11 kişiden 7'si uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen S.Y., S.G., İ.B. ve M.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, 4 kişinin uyuşturucu madde satışı yapmaktan adliyeye çıkışı sırasında S.Y.'nin eşi diğer şahıslara tepki gösterdi. - BURSA