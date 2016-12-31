Yılbaşı Öncesinde Şanlıurfa'da Kaçak İçki Operasyonu

Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, operasyonda, 40 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.



Edinillen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yeni yıl öncesi piyasaya kaçak içki ve sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Bazı iş yerleri hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA