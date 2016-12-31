Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu

Erzurum'da, yılbaşı dolayısıyla kaçak içki satışına yönelik denetimler düzenlendi.



Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 29-30 Aralık'ta yaklaşan yılbaşı sebebiyle kamu düzeninin sağlanması, kişi hak ve hürriyetleriyle genel sağlığın korunması, sahte ve kaçak alkollü içeceklerin satışının engellenmesi amacıyla Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı ile müşterek denetimler gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde içkili restoran ve alkol satışı yapan tekel bayilerinin denetlendiği belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi.