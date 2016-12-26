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Yılbaşı Makaronları

Yılbaşı Makaronları

Harika ve çeşit çeşit Makaronlar yapın ve sevdiklerinizi mutlu edin.

Yılbaşı Makaronları

Harika ve çeşit çeşit Makaronlar yapın ve sevdiklerinizi mutlu edin.

Yıl Sonu Hediyesi! %10 indirim uygulanmaktadır.

Fransızların vazgeçilmezi, badem ununun en özel hali "Makaron" Kitchen Creates mutfağında hayranlarını bekliyor. Siz de gelin ve rengarenk yılbaşı makaronları birlikte yapalım... Sevdiklerinize yılbaşında leziz bir hediye verin ve onları görseli şık, tatları enfes makaronlar ile sevindirin.

Menu

3 Renk Makaron Yapımı

Zencefilli Ganaj

Vanilya ve Limonlu Ganaj

Tuzlu Karamel

27 Aralık 14.00-16.30

Kaynak: Etkinlik.io

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