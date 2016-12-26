Harika ve çeşit çeşit Makaronlar yapın ve sevdiklerinizi mutlu edin.



Yıl Sonu Hediyesi! %10 indirim uygulanmaktadır.



Fransızların vazgeçilmezi, badem ununun en özel hali "Makaron" Kitchen Creates mutfağında hayranlarını bekliyor. Siz de gelin ve rengarenk yılbaşı makaronları birlikte yapalım... Sevdiklerinize yılbaşında leziz bir hediye verin ve onları görseli şık, tatları enfes makaronlar ile sevindirin.



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3 Renk Makaron Yapımı



Zencefilli Ganaj



Vanilya ve Limonlu Ganaj



Tuzlu Karamel



27 Aralık 14.00-16.30