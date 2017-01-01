Yılbaşı Gecesi Sürpriz Evlilik Teklifleri

Denizli'de 2017 yılı için düzenlenen partilerde üç sürpriz evlenmek teklifi yapıldı. Sahnede yapılan evlilik teklifleri salondakilerden büyük alkış aldı. Colassae Otel'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Nadide Sultan birlik mesajı verdi.



Denizli'de yeni yıl kutlamaları kapsamında Pamukkale ve Karahayıt'taki oteller ile restoranlar ve kent merkezindeki eğlence mekanlarında coşku doruğa çıkarken, kent merkezi ise herhangi bir program düzenlenmedi. Bazı vatandaşlar, yeni yılı otellerde ve eğlence mekanlarında geçirerek sabaha kadar eğlendi. Bazıları da yeni yılı farklı bir şekilde karşılamak için Delikliçınar Meydanı'na gelmeyi tercih etti. Meydanda gençler ve çiftler, havaya dilek feneri bıraktı. Colassae Otel'de yılbaşı için sahneye çıkan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.



Nadide Sultan konserinde, Türkiye için birlik, beraberlik mesajları da verdi.



Manzara Restoran'da yapılan yılbaşı eğlencesinde sahneye çıkan müşterilerden Ahmet Şimşek, 1yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Süheyla Çunkuş'u sahneye çağırdı. Daha sonra sahnede diz çöken Şimşek, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Çunkuş, teklife 'Evet' derken, vatandaşlardan da alkış aldı. Ardından ise, diğer müşteriler Lütfi Yaylalı ve Yasin Doğan'da sahneye çıkarak kız arkadaşlarını sahneye çağırıp, aynı şekilde evlilik teklifinde bulundu. Yaylalı ve Doğan'ın da kız arkadaşları da evlilik teklifini kabul etti. Restorandaki diğer müşteriler, genç çiftleri uzun süre alşık yağmuruna tuttu.