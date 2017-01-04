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Yılbaşı Gecesi Saldırının Yaşandığı Mekanın Havadan Görüntüleri

Yılbaşı Gecesi Saldırının Yaşandığı Mekanın Havadan Görüntüleri

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)

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Istanbul, İstanbul, Yılbaşı
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