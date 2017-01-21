Yılbaşı Gecesi Başbakan Yıldırım'la Birlikte Yemek Yiyen Askerin Şehadet Haberi Baba Ocağına Ulaştı

Başbakan Binali Yıldırım'la yılbaşı gecesi birlikte yemek yiyen Piyade Uzman Çavuş'un şehadet haberi Sancaktepe'de bulunan baba ocağına ulaştı.



Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Sancektepe, Akpınar Mahallesi'nde bulunan baba ocağına gelen askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi baba Salih Topal'a bildirdi. Acı haberi alan aile yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, şehit Topal'ın oturduğu apartmanın önünde taziye çadırı kuruldu.



Şehit Selim Topal'ın Pendikt'te kılınacak ikindi namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedileceğini belirten Taner Topal isimli aile yakını," Haber önce Erzincan'a gitmiş. Ardından akşam saat 20.00 sıralarında buraya gelerek bilgi verdiler. 15 gün önce buradaydı. Bundan bir hafta on gün önce Başbakanımızla canlı yayında babasını aradı. Başbakanımızla beraber aynı masada yemek yemişti. Takdiri ilahi. Önüne geçemiyorsunuz maalesef. Cenazesi yarın ikindi namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Bizi yaktı ancak vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.



Yılbaşı gecesinde Başbakan Binali Yıldırım'la aynı karavadan yemek yiyen askerlerden biri olarak bilinen Şehit Selim Topal'ın iki gün önce El Bab'a göreve gittiği öğrenildi. - İSTANBUL