Yılbaşı Dağevi Konaklamalı Trekking Turu

PROGRAM:



?



HAREKET NOKTALARI:



13.00 İncirli ALFEMO (Eski Çarşı) Mağazası



13.30 Mecidiyeköy Teknosa önü



14.00 Kadıköy Evlendirme Dairesi önü



*Uygun ara noktaları için sorunuz



İzmit Yuvacık'ta yer alan Servetiye–Aytepe parkurunun doğal güzelliği size Karadeniz'i hatırlatacak. İstanbul'dan aracımız hareket ettikten sonra normal şartlarda 2,5 saat sonra Yuvacık'a varıyoruz, odalarımıza yerleşiyoruz. Yılbaşı yemeğimiz saat 20,00 de başlıyor. Ne giyeceğim diye hiç düşünmeyin. Spor kıyafetlerle katılım mecburidir : ) Bol eğlenceli, müzikli bir akşam bizi bekliyor. Yeni yılı dışarıda yakacağımız büyük ateş ile karşılıyoruz. Ertesi gün geç alacağımız mükellef bir köy kahvaltısının ardından isteyenler rehberimiz eşliğinde yeni yılın ilk doğa yürüyüşünü yapabilir, tembellik yapabilir veya ekstra olarak Jeep Safari ve ATV Safari turlarına katılabilir. Geç alacağımız öğle yemeğinin ardından saat 17.00 gibi İstanbul'a dönüşe geçiyoruz



?



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:



Ulaşım







Profesyonel Doğa Rehberliği hizmeti







1 gece Aytepe Karaaslan Bungalowları







Yılbaşı yemeği ve Canlı Müzik







1 köy kahvaltısı







1 öğle yemeği







Sigorta







KDV







FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:



Ekstralar, her türlü kişisel harcama







ATV safari







Jeep Safari







Alkollü içecekler (kendimiz getiriyoruz)







Konaklama :



SAMANLI DAĞLARI AHŞAP EVLER. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak donanımdadır. Bütün odalarda duş tuvalet ve balkon mevcuttur. Dublekslerde, çatı katındaki yatakların bazıları yer yatağıdır. Asgari 2 kişi olmak üzere 3-4-5 kişi aynı evde kalabilecek yatak kapasitelerine sahip evlerimiz mevcut.



Müzik ve Eğlence hakkında:



Yılbaşı eğlencemizde gitar ve tulumdan oluşan canlı müzik yapacak ekibimiz olacak. Bu ekip açık alan kurgusunun yanında (meydan ateşi vb..) onlara özel hazırlanmış çadır içinde horon-karadeniz müzikleri dahil olmak üzere diğer güncel müziklerden de çalacak. Yemeğimizi kapalı alanlarda alacağız. Kurulan ses tesisatıyla bu kapalı alanlarda da müzisyenlerimizi dinleyebileceğiz... Yani yılbaşı etkinliğimizi kapalı ve açık alanlarda gerçekleştiriyor olacağız..



Tesiste alkollü içki satışı yapılmıyor. Bu nedenle alkollü içeceklerimizi kendimiz getiriyoruz…



?



Yılbaşı Eğlencesi: Canlı müzik, Yeni Yıl Ateşi.



Yılbaşı Yemeği: 7 çeşit soğuk meze, salata, kaşarlı mantar, muhlama, ana yemek; hindi, meyve tabağı, çerez, alkolsüz içecekler.



Kahvaltı: Yöresel ürünlerden oluşan köy kahvaltısı. (Muhlama, domates, salatalık, kaşar peyniri, beyaz peynir, salam, bal, reçel, tereyağı, omlet, kızarmış ekmek, sınırsız çay ve nescafe)



Öğle Yemeği:



Ateşte sucuk-ekmek/köfte ekmek, közlenmiş biber, turşu, soft içecek, domates, kaşar, helva, meyve).



UNUTMAYIN:



Doğa yürüyüşü yapacağız. Bunu dikkate alarak hazırlıklı gelin.







Yazın dereye inilebilir. Kışın dere yol kesebilir : )







Mevsim koşullarını düşünerek giyinin (polar/kazak, bere,eldiven,atkı, güneş gözlüğü, yağmurluk vb.)







Ínceden kalına doğru bir giyimi tercih edin (yürüdükçe terler, durduğunuzda üşüyebilirsiniz)







Ayakkabınız yürüyüşe uygun olsun (toprak, çamur, su vb.). Boğazlı ve altı kalın lastikli bot giymeniz tercih ediyoruz.







Sık kullandığınız kişisel bakım malzemeleriniz varsa yanınızda bulundurunuz.







Küçük bir sırt çantanız bulunsun (yürüyüş sırasında elleriniz boş olmalı)







Mutlaka yedek giyim, çorap ve ayakkabı alın.







Yanınıza, su ve enerji verici yiyecekler alabilirsiniz.







Varsa ilaçlarınız ve vitamin, güneş kremi, nemlendirici.







Fotograf/Video çekiyorsanız yeterince ekipman, yedek pil vb. almayı unutmayın.







TURLARIMIZDA:



Alternatif Turizm'de etkinliklerde tüm katılımcılar etkin görev alır. Her aşamada yardımlaşılır.







Program akışı rehber tarafından belirlenir.







Rehber, hava, yol, sosyal, doğal, zamanlama vb. nedenlerle programda değişiklik yapabilir.



