Yılbaşı Çekilişine Saatler Kala Nimet Abla'da Son Biletler Tükeniyor

60 milyonluk yılbaşı ikramiyesinin sahibini bulmasına saatler kala Nimet Abla'daki biletlere olan yoğun ilgi devam ediyor. Bayide kalan son biletleri almak içinse Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.



Yılbaşı çekilişine saatler kala 60 milyonu kazanma umuduyla çok sayıda vatandaş Eminönü'nde bulunan Nimet Abla bayisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen 60 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesinin kendisine çıkmasını isteyen çok sayıda vatandaş şanslarını arttıracağını düşündüğü için Nimet Abla'ya geliyor. Çekilişin yapılmasına saatler kala Nimet Abla Bilet Satış Gişesi'nde kalan son biletleri alabilmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. 60 milyonu kazanarak yeni yıla zengin bir vatandaş olarak girmek isteyenler arasında Nimet Abla'dan bilet almak için çok uzaklardan gelen vatandaşlar da vardı. Kimileri ikramiye kendisine çıkarsa hepsini harcayacağını söyledi, kimileri ise işini bırakacağını belirtti. İkramiyenin kime çıkacağını ise saatler 24.00'ı gösterdiğinde yapılacak olan çekiliş belirleyecek.



"Genelde buradan çıkıyor bizde şansımızı burada deneyelim dedik"



Nimet Abla'dan bilet almaya eşiyle birlikte gelen Arif Özkan, "Ağva'dan bilet almaya buraya geldiğimize inanır mısınız? Orada bilet yoktu. İkramiye bana çıkarsa hepsini yiyeceğim, kimseye de hiçbir şey vermeyeceğim. Genelde buradan çıkıyor bizde şansımızı burada deneyelim dedik" diye konuştu.



"Nimet ablanın çıkma ihtimalini arttırdığını düşünüyorum"



İkramiyenin çıkma şansı artsın diye Nimet Abla'yı tercih ettiğini belirten Adnan Mehmet Ali Arslan, "Bileti alırken sayıların aynı olmamasına bile dikkat ettim yani şans atsın diye. Bu zamana kadar hep dedem alırdı. Nimet ablanın adı meşhur, uğurlu isim haline geldi, çıkma ihtimalini arttırdığını düşünüyorum" diye konuştu.



"Bilet çıkarsa seyyar satıcılıktan kurtulacağım"



Eminönü'nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan ve Nimet Abla Bayiinden bilet almaya gelen Rıfat Melike, "Bilet çıkarsa seyyar satıcılıktan kurtulacağım. Çıkarsa herkese yardım edeceğim. O kadar zengin olursam seyyar satıcılık mı yapacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL