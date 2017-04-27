Yılanın Isırdığı Genç Kız Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yılan tarafından sokulan Öznur Çiçek, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.



Köklükaya Mahallesi'nde yaşayan Öznur Çiçek'i (18), tarlada çalıştığı sırada yılan soktu.



Çiçek'in ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamet ettikleri yerin merkeze uzak olması nedeniyle genç kız için Malatya 2. Kara Havacılık Komutanlığından askeri helikopter havalandı.



Helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırılan Çiçek, burada tedavi altına alındı.