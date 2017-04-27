Yılanın Isırdığı Genç Kız Askeri Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Yılanın ısırdığı genç kız askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı



MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yılanın ısırdığı genç kız askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Öznur Çiçek isimli bir genç kızı evinin önünde yılan ısırdı. Ailesinin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu yaralı kızın bir an önce hastaneye yetiştirilmesi için 2. Ordu Komutanlığından destek istendi. Bunun üzerine Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan askeri helikopter kısa sürede bölgeye intikal ederek genç kızı Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi.

Sağlık ekipleri ve askerlerin yardımıyla sedyeyle helikopterden indirilen genç kız, tedavi altına alındı.