Yılan Kartalı Doğaya Salındı

Tokat'ta bitkin vaziyette köylüler tarafından bulunan yılan kartalı iki haftalık tedavi sürecinden sonra ait olduğu doğal yaşama bırakıldı.



Tokat'ta köylüler tarafından bitkin vaziyette bulunan yılan kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Geçirdiği hastalık nedeniyle kanadını dahi kaldıramayan kartala ilaçlı tedavinin yanı sıra hayatta kalabilmesi için besin takviyesi yapıldı. Yaklaşık 2 hafta süren tedavi sürecinin ardından sağılığına kavuşan yılan kartalı ormanlık alana götürülerek doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, bilinçli vatandaşların sayesinde ülkemizde nadir olarak bulunan yılan kartalını tekrar doğaya kazandırabilmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.



Tokat'ta yaban hayatının korunması için ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu ifade eden İkinci, vatandaşların destekleri ile yaban hayvanlarının varlığını devam ettirebileceğini sözlerine ekledi.



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