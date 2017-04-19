'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Aradan Geçen Onca Yıla Rağmen Hiç Değişmedi

1999 yılında başlayıp gönüllerde taht kuran 'Yılan Hikayesi' dizisi gerek başrolleri ile gerekse yan rolleri ile herkesin gönlünde taht kurmuştu. Başrollerini Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi komiser Memoli ile köylü kızı Zeyno'nun aşkını anlattı. Dizinin Yunan güzeli Eleni'yi canlandıran Katerina Moutsatsos, aradan geçen yıllara adeta meydan okumuşcasına hiç değişmedi.

ONU İLK 'YABANCI DAMAT' DİZİSİYLE TANIDIK

Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 45 yaşında. 1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.



ŞU SIRALAR REKLAM FİLMLERİNDE OYNUYOR

Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatsos şubat ayında anne oldu. Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.

İşte Katerina Moutsatsos'un son hali:





























