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Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.28'e Çıktı
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Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.28'e Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.28'e Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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